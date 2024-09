INONDATIONS À TOUBA |LA SITUATION SUR LE TERRAIN « S’EST BEAUCOUP AMELIORÉE », MAIS LES EFFORTS SE POURSUIVENT ABDOULAYE KHARMA SOUS-PRÉFET DE NDAM

Face aux récentes inondations qui ont frappé la ville sainte de Touba, six commissions ont été créées afin de coordonner et faciliter la distribution de l’aide de l’État et des bonnes volontés aux populations touchées. Ces commissions ont été mises sur pied lors d’une réunion présidée ce vendredi par le sous-préfet de Ndam, Abdoulaye Kharma.



« Nous avons tenu la réunion ce matin pour mettre en place les commissions qui doivent travailler en synergie sur le terrain, afin que l’appui de l’État et des bonnes volontés parvienne plus rapidement aux sinistrés », a expliqué M. Kharma. La rencontre a réuni les services techniques déconcentrés et les autorités municipales, démontrant l’importance d’une approche collaborative pour faire face à la situation.



Les six commissions mises en place couvrent des domaines essentiels pour gérer la crise des inondations : Recensement, Santé et action sociale, Sécurité, Finances, Hydraulique, assainissement et énergie, Logistique.



Ces équipes auront pour mission d’assurer une gestion efficace et coordonnée des opérations d’assistance. Le recensement des sinistrés a déjà débuté, avec l’aide des agents de la Croix Rouge et des relais communautaires du district sanitaire de Touba. Cette étape est cruciale pour identifier les besoins des populations affectées et acheminer les ressources appropriées.



Selon Abdoulaye Kharma, la situation sur le terrain « s’est beaucoup améliorée », mais les efforts se poursuivent pour évacuer les eaux stagnantes. Des dispositifs de pompage importants ont été déployés afin d’accélérer le retour à la normale dans les zones les plus touchées. Le Directeur général de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Madické Cissé, a confirmé que « d’importants moyens lourds sont mobilisés à Touba, en plus du dispositif déjà existant pour évacuer les eaux pluviales ».



Malgré l’amélioration de la situation dans plusieurs quartiers, Touba reste encore sous le choc des fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de lundi à mardi. Trois décès ont été rapportés, soulignant la gravité de cette catastrophe naturelle. Toutefois, plusieurs quartiers ont été complètement libérés des eaux grâce aux efforts déployés par les autorités locales et les services de secours.



La mobilisation des autorités et des volontaires locaux est un signe encourageant pour un rétablissement progressif de la ville. Les efforts conjoints des six commissions, alliés au soutien de l’État et des bonnes volontés, devraient permettre d’alléger les souffrances des populations touchées et de rétablir un semblant de normalité à Touba.



































































































rts