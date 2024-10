INTENTION DE BAISSE DES SALAIRES DES AGENTS DE L’ÉTAT | LE GOUVERNEMENT DÉMENT DES « ALLÉGATIONS INFONDÉES »

Le Gouvernement du Sénégal a formellement démenti les rumeurs concernant une prétendue intention de réduire les salaires et les pensions des agents de la Fonction publique. Ces allégations ont été diffusées dans un document intitulé « Déclaration du Secrétariat du Comité Central » du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), daté du 27 septembre 2024.



Le document en question cite des extraits de discours du Président de la République et du Premier Ministre, évoquant la rationalisation des dépenses publiques, ainsi que les défis posés par la croissance incontrôlée de la masse salariale et la complexité du système de rémunération au sein de la fonction publique. Cependant, le Gouvernement a précisé que ces déclarations ont été sorties de leur contexte et ne reflètent en aucun cas une intention de réduire les salaires ou les pensions.



Le Porte-parole du Gouvernement, Amadou Moustapha Ndjekk Sarre, a fermement rejeté ces accusations, qualifiant les affirmations du PIT de « dénuées de fondement ». Il a également dénoncé une tentative de désinformation visant à discréditer les Institutions de la République à des fins électoralistes.



Dans son communiqué, le Gouvernement a mis en garde les auteurs de ces manœuvres, rappelant que la diffusion d’informations fausses ne saurait être tolérée. Le Gouvernement a appelé à plus de responsabilité et de sagesse dans le débat public, tout en soulignant l’importance d’un dialogue constructif et contradictoire sur les politiques publiques.



Tout en encourageant un débat public inclusif et de qualité, le Gouvernement a rappelé que l’État est déterminé à faire prévaloir le droit face à toute tentative de manipulation ou de diffusion de fausses informations.



Ce démenti ferme vise à rétablir la vérité et à rassurer les agents de la Fonction publique ainsi que l’opinion publique sur le fait qu’aucune mesure de réduction des salaires ou des pensions n’est prévue par les autorités.



Le Porte-parole du Gouvernement, Amadou Moustapha Ndjekk Sarre, a conclu en affirmant que l’État continuera à œuvrer pour le bien-être de ses citoyens tout en veillant à la stabilité des institutions républicaines.



















































Rts