Ibrahima, fils de l’ex Pm (Amadou Ba), et son chauffeur Cheikh Tidiane Seck, bénéficient d’une liberté provisoire (EXCLUSIVITÉ SOLO MÉDIAS GROUPE)

Selon des sources judiciaires jusqu’ici fiables de Solo Médias Group, le fils de l’ex premier ministre (Amadou Ba) et son chauffeur, envoyés dans les lugubres dédales de la citadelle de Reubeuss, ont finalement bénéficié d’une mise en liberté provisoire.



Il nous revient, en effet, que le sieur Ibrahima Ba et son driver attitré répondant au nom de Cheikh Tidiane Seck recouvrent la liberté. Au moment où ces lignes sont écrites, le tandem a quitté l’univers abscons de la prison de Reubeuss surnommée “100 mètres” .Ce, après avoir versé une caution solidaire de 550 millions de francs CFA.



Pour rappel, Ibrahima Ba et Cheikh Tidiane Seck (son driver) ont récemment fait face avec le collège des magistrats instructeurs du Pole Judiciaire Financier pour les besoins d’auditions sur le fond de leurs dossiers.



Le procureur de la République financier adjoint avait demandé l’inculpation de «Cheikh Tidane Seck, Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, Babacar Niang, Samuel Amète Sarr, Mamadou Sy, Waly Ibrahima Wade Seck (nom à l’état civil de Waly Ballago Seck) et Saliou Sylla.



Qui plus, le maître des poursuites a, dans la foulée, demandé au juge d’instruction saisi de l’affaire d’inculper «toutes les personnes morales liées à Amadou Macky Sall dans ses transactions suspectes».



Ils sont poursuivis pour «association de malfaiteurs en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé».



Dans son réquisitoire supplétif, le procureur avait requis le mandat de dépôt contre tout ce beau monde. Non sans oublier des mesures de saisies conservatoires sur leurs biens identifiés.



Cette procédure résulte de l’exploitation du rapport complémentaire de la Cellule nationale de traitement des informations financières reçu, à la fin du mois de mars dernier au parquet du Pool judiciaire financier (Pjf). Lequel rapport avait valu le mandat de dépôt à Farba Ngom, Tahirou Sarr et Cie pour blanchiment de capitaux et délits assimilés.



Selon nos sources, l’analyse du document a permis de révéler «l’existence d’un système financier complexe et structuré, impliquant des personnalités politiquement exposées et plusieurs entités juridiques, avec des mouvements de fonds massifs et suspects». Et que Amadou Sall, fils de l’ancien président de la République, Macky Sall, ainsi que plusieurs membres de son entourage familial ou professionnel seraient au cœur de cette affaire.



D’après ces informations, Saliou Sylla, créateur de l’entreprise «Ets Saliou Sylla», acteur clé dans les transactions suspectes, est soupçonné d’avoir effectué des retraits de chèques estimés à 5 597 000 000 de francs Cfa sans justification économique.



Le fils d’Amadou Bâ, Ibrahima, est, lui, soupçonné d’être impliqué via des sociétés de façade et des prête-noms parmi lesquelles la «Sci-Cts» gérée par Cheikh Tidiane Seck, chauffeur de l’ancien Premier ministre.



Bâ fils aurait détenu 30 % des parts de cette société constituée avec Amadou Sall, parts financées grâce à la vente en 2022 d’un terrain situé à Ouakam à un certain Francisco Dimir Nhaga à 400 millions de francs Cfa.



Le rapport cite également Samuel Amète Sarr, en détention pour une autre affaire. Cet ancien ministre serait impliqué dans des transferts de fonds douteux dont un chèque de 200 millions. Et que Babacar Niang serait le principal dépositaire des comptes de la Sci-cts et Sts Sarl.



Les enquêteurs de la Centif mentionnent également le nom de Mahamadane Sarr comme partenaire d’affaires de Amadou Macky Sall avec des opérations financières suspectes.



Les nommés Mamadou Sy et Waly Ibrahima Wade Seck sont suspectés d’avoir été bénéficiaires de transferts importants de fonds.