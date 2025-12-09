La réunion du Conseil des Ministres de ce jour finalement reportée…Voici la raison !

Africa 7 a appris de bonnes sources que la traditionnelle réunion dite Conseil des ministres se tient exceptionnellement demain jeudi.



Motif? Le conclave a été ajourné en raison du séjour d’une délégation de haut niveau des Émirats Arabes Unis. Il s’agit de la rencontre névralgique entre le Sénégal et les Emirats Arabe Unis mobilisant notamment la Primature, le ministre des Finances et plusieurs services de l’Etat.





