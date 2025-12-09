SECTION DE RECHERCHES- L’ancien Directeur commercial de «J’adore» et 2 magasiniers déférés ce mardi !

Interpellés par les redoutés mais redoutables pandores de la Section de recherches sis à la caserne Samba Diery Diallo de Colobane, Pape Matar Lo, ancien Directeur commercial de «J’adore», et ses deux complices, magasiniers dans ladite société, seront déférés ce mardi au parquet.



En effet, Pape Matar Lo, ancien Directeur commercial de la société « J’adore », qui appartient à l’homme d’affaires Aziz Ndiaye, est placé en garde à vue depuis vendredi dernier, en même temps que deux magasiniers pour « vol en réunion, abus de confiance et association de malfaiteurs sur plus de 6100 bouteilles d’huile d’une valeur de plus de 100 millions de F CFA.



Aux dernières nouvelles, ils seront déférés ce mardi au parquet de Dakar.



Solo Quotidien a appris de bonnes sources que Pape Matar Lo, qui a été viré par Aziz Ndiaye depuis des mois, continuait, en complicité avec deux magasiniers de « J’adore », a réussi à chiper des centaines de bouteilles d’huile qu’ils écoulaient sur le marché sur le dos de l’ex-promoteur de lutte.



Une manœuvre huilée qui a duré plus d’un mois avant que le patron de l’entreprise « ABC » (ndlr : Aziz Ndiaye) ne s’en rende compte des manquements.

Ils volaient les bouteilles d’huile dans le dépôt de Aziz Ndiaye avant de l’écouler et encaisser l’argent sans que l’illustre fils de feu Baye Allé Ndiaye ne soit au courant. Mais, comme a-t-on coutume de dire, un crime ne pouvant pas être parfait, ils ont été appréhendés.



Interpellés par les redoutables gendarmes de la Section de recherches de Colobane, Pape Matar Lo et ses complices sont passés à table, autrement dit, ils ont avoué les faits graves qu’ils ont commis avant de tenter de proposer en vain de payer en plusieurs tranches étalées sur plusieurs mois. Chose que les enquêteurs n’ont pas voulu entendre. Ils ont été finalement placés en garde à vue vendredi dernier.



Affaire à suivre…



M.L. Ndiaye