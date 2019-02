Idrissa Seck: " Macky Sall sera seul à assumer les conséquences de ce qui arrivera (...)"

Que peut bien mijoter le chef de file du parti Rewmi et Co, c'est à dire Me Madické Niang, Elhaj Issa Sall et Ousmane Sonko , lesquels ont paraphé un communiqué conjoint suite à la proclamation des résultats provisoires donnant Macky Sall vainqueur de la Présidentielle? Il y'a de quoi se poser des questions. Car, Idy a proféré des menaces au régime marron qui rempile à la magistrature suprême. En effet, le Rewmiste en chef a laissé entendre que la Commission Nationale de Recensement des Votes "vient de publier un résultat qui réflète parfaitement la commande du candidat sortant". Il renchérit pour dire: "Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil Constitutionnel. Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple souverain et sera seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l'Histoire"