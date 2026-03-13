"Il a reçu sa convocation" : Une nouvelle arrivée confirmée en équipe du Sénégal

Alors que les projecteurs sont tournés vers Malang Sarr, un autre défenseur central devrait faire ses premiers pas dans la tanière lors de la prochaine trêve internationale (amicaux le 28 mars face au Pérou et le 31 mars face à la Gambie). Selon Dsport, Nobel Mendy a reçu sa convocation.



Pour la première liste après la CAN 2025, Pape Thiaw devrait opérer quelques modifications. Selon nos confrères de Dsport, le défenseur du Rayo Vallecano, Nobel Mendy, a reçu sa convocation de la part du sélectionneur national.

Titulaire indiscutable dans la charnière centrale du club madrilène, Mendy réussit une belle saison en Liga et en Conférence League. Lors d'un entretien sur la presse française, il avait fait part de son rêve de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Sénégal.

Central gaucher, sa convocation pourrait amoindrir les chances de voir Malang Sarr (Lens) dans la liste de Pape Thiaw.



























































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