« Il paiera pour tout ce qu’il a pris » : Fadilou Keita annonce une plainte contre Cheikh Issa Sall (vidéo)

Le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignations (CDC), Fadilou Keita, a révélé avoir découvert des pratiques opaques de l'ancienne direction de sa structure, grâce à un audit lancé dès son arrivée. Une révélation faite lors de son entretien spécial avec Seneweb.



"Dès notre arrivée à la CDC, nous avons commandité un audit organisationnel. Le rapport produit nous a montré comment la CDC a été gérée durant ces dernières années. Le rapport nous a permis de voir comment l'argent a été géré, comment la structure est composée, comment s'est fait le recrutement et combien de ressources il nous restait", a fait savoir Fadilou Keita.



Le DG de la CDC accuse ensuite ses prédécesseurs d'avoir versé dans des pratiques opaques, notamment la vente de terrains dans des conditions douteuses. Il révèle également avoir découvert qu'un ancien directeur avait acheté des terrains qu'il vendait lui-même; avec des prix bien plus bas que la normale.



Il a aussi accusé Cheikh Issa Sall, son prédécesseur, d'avoir fait fi des interdictions du conseil d'administration concernant des opérations, avant de prendre 3 milliards de la CDC pour rembourser l'investissement. "J'annonce que je vais porter plainte contre lui. Il paiera pour tout ce qu'il a pris à la CDC", ajoute Fadilou Keita au sujet de Issa Sall.



















































