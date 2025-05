Départ des éléments français: le quartier «Contre-Amiral Protet» restitué au Sénégal

Dans le cadre du partenariat bilatéral de défense et de sécurité entre la France et le Sénégal, la France a officiellement remis, ce jeudi 15 mai 2025, le quartier « Contre-Amiral Protet » aux autorités sénégalaises, informe l’ambassade de la France à Dakar à travers un communiqué de presse.



Située sur le port de Dakar, cette emprise était jusqu’alors utilisée par les Éléments français au Sénégal.



Cette restitution s’inscrit dans la mise en œuvre des décisions issues de la commission conjointe franco-sénégalaise du 28 février 2025, elle-même fondée sur le communiqué conjoint des ministères des Affaires étrangères des deux pays en date du 12 février 2025. Conformément au traité du 18 avril 2012 encadrant la coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal, ce transfert s’opère dans le respect des procédures établies.



Les emprises Maréchal et Saint-Exupéry ont déjà été restituées le 7 mars 2025, et les autres sites encore occupés seront transférés aux autorités sénégalaises d’ici l’été 2025, selon le calendrier conjointement agréé. Ces opérations s’inscrivent dans une dynamique de rénovation du partenariat de défense entre Paris et Dakar.



























https://lesoleil.sn/wp-content/uploads/2025/05/63cce4f180263efd491393b01ade30d3433deae5.jpg

















Le Soleil