Mansour Faye à la DIC, Saly Diop Dieng attendue : La justice s’accélère !

Après leur mise en accusation par l’Assemblée nationale le 8 mai 2025, plusieurs anciens ministres de l’ex-gouvernement de Macky Sall sont convoqués à la Division des investigations criminelles (DIC) pour recevoir leur mandat de comparution devant la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice. Selon les informations de Seneweb, l’ex-ministre Mansour Faye s’est présenté à la DIC ce 15 mai , tandis que Ndèye Saly Diop Dieng devrait lui succéder.



Ces convocations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de détournement de fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 en 2020-2021. Outre Mansour Faye et Ndèye Saly Diop Dieng, les ex-ministres Aïssatou Sophie Gladima, Moustapha Diop et Ismaïla Madior Fall sont également visés, comme voté par l’Assemblée nationale après plus de neuf heures de débats.



























































seneweb