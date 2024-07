Il sera proposé au président de la République de classer par décret la forêt-galerie de Matam

Le gouvernement va proposer au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de procéder par décret au classement de la forêt-galerie située entre Matam et Ourossogui (nord), a annoncé, dimanche, le ministre de l’Environnent et de la Transition écologique, Daouda Ngom.



‘’L’inspection régionale des eaux et forêts de Matam a entamé le classement. On en est à la phase finale. Il ne reste que le décret qui sera soumis [au] président de la République […] en vue de sa signature’’, a-t-il dit.



Cette forêt-galerie située dans la commune d’Ogo a la particularité d’assurer une fonction de ‘’régulation’’ et d’‘’atténuation des inondations’’, a signalé M. Ngom lors d’une visite effectuée dans plusieurs collectivités territoriales de la région de Matam.



‘’Si cette forêt n’était pas là, les villes de Matam et Ourossogui seraient peut-être inondées aujourd’hui’’, a souligné le ministre de l’Environnent et de la Transition écologique.



Le classement permettra de mieux protéger ce site.



Le ministre de l’Environnent et de la Transition écologique a visité l’enclos de Katané et s’est rendu à Patouki-Oudalaye pour voir le pare-feu de 40 Kilomètres qui y a été aménagé.



Accompagné de plusieurs directeurs et chefs de service du ministère, Daouda Ngom a visité aussi les terres dégradées d’Anda, en présence des autorités administratives locales, dont le gouverneur de Matam.

















































