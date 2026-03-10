Imam Al Amine Dramé convoqué par la SR

L'Imam Al Amine Dramé est une figure religieuse et médiatique sénégalaise, particulièrement suivie pour ses prêches et ses prises de position sur l'actualité politique du pays.

Il a été convoqué par la Section de Recherches de le gendarmerie sise à Colobane pour une audition prévue ce mercredi 11 mars 2026.

Les raisons précises de cette convocation ne sont pas encore officiellement détaillées. Ci-dessous (voir la vidéo), un inconditionnel du parti « Pastef » publie sa version des faits.

Imam Dramé est connu pour ses interventions régulières dans l'émission religieuse "Al Amine" sur la chaîne 2STV, où il traite de thématiques liées à l'Islam et à la spiritualité.

Il s'exprime fréquemment sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Senegal7 concernant la situation politique nationale, n'hésitant pas à critiquer ouvertement certains acteurs politiques.

Ses vidéos, souvent virales, abordent également des secrets ésotériques des sourates du Coran ou des moments de prière intenses.

