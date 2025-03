Imam Oumar Sall aux nouvelles autorités : « Quand on est père de la nation, on est là pour tous les citoyens… mon message aux acteurs politiques »

Après la prière de l’Aïd-El-Fitr ce dimanche à la Grande Mosquée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Imam Oumar Sall s’est exprimé devant la presse pour lancer un message aux nouvelles autorités. Il s’est agi pour l’imam de revenir sur les comportements des acteurs politiques qui ont l’obligation de donner le bon exemple aux Sénégalais, qui sont pour la plupart des militants et sympathisants.



L’imam invite à se départir des propos grossiers, que ce soit du côté de l’opposition ou du pouvoir. Il appelle également les dirigeants à plus d’ouverture, car c’est tout un peuple qu’ils dirigent.



« Quand le peuple choisit des dirigeants, c’est pour que ces derniers soient à équidistance face aux préoccupations des citoyens. On est père de toute une nation, pas d’une partie d’un peuple… », a déclaré l’imam Oumar Sall.





































Dakaractu.com