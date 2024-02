Immigration irrégulière : Plus d’une vingtaine de corps ont échoué sur la plage de Saint-Louis

L’espoir de trouver une vie meilleure ailleurs anime toujours ces jeunes qui prennent le chemin de la mer. Cet après midi, les autorités ont été alertées du naufrage d’une pirogue qui était en partance vers l’étranger avec, à la base, deux corps sans vie et plusieurs blessés. La pirogue proviendrait de la zone de Joal. Pour le moment, le bilan macabre fait état de plus de 20 morts et autant de blessés. Ces derniers ont été d’ailleurs pris en charge à l’hôpital régional de Saint-Louis. Un d’entre eux a malheureusement succombé à ses blessures, selon le gouverneur de la région de Saint-Louis qui s’exprimait sur les ondes de la Rfm.





Le gouverneur informe que le dispositif de secours est en branle aussi bien sur terre qu’en mer avec les unités de la Marine. Au moment où ces lignes sont écrites, les recherches sont en cours.















































































dakaractu