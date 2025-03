In Memoriam- Il y'a 38 ans, nous quittait l'épouse du milliardaire Elhadji Ndiouga Kébé, Marème Dieng Salla.

19 mars 1987 - 19 mars 2025



Il y a 38 ans, nous quittait l'épouse du milliardaire Elhadji Ndiouga Kébé, Marème Dieng Salla.



Feue Marème Dieng Salla a marqué les années 80 de par sa générosité et sa beauté légendaire.



Il revient à dakarposte que la défunte était une femme et une mère d’exception, qui a toujours été un soutien, une force et un réconfort pour son illustre époux mais aussi pour sa ses progéniture entre autres proches .



La mère de Momy Kébé était d'ascendance mauritanienne du côté de sa mère, et descendante de Elhadji Malick Sy (RTA) du côté de son père.



Après le décès de son époux en 1984, suite à un accident, Marème Dieng Salla décide de se remarier deux ans plus tard.



Elle décéda le 19 mars 1987, à l'âge de 33 ans.



Paix à son âme !











Mustaf Mbengue