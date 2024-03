Incendie au tribunal de Dakar : La piste accidentelle privilégiée, l'auteure du feu arrêtée

L'incendie qui s’est produit ce jeudi matin au tribunal hors classe de Dakar a suscité beaucoup de commentaires. Les adeptes des théories du complot agitaient déjà, dans les réseaux sociaux, la thèse de la dissimulation de preuves dans un contexte de controverse politique autour de la loi d'amnistie générale votée hier par l'Assemblée nationale. Des allégations balayées d'un revers de la main par les premiers éléments de l'enquête confiée à la brigade de gendarmerie de Dakar-ville (Thiong).



Une source de Seneweb est revenue en détail sur les circonstances de l'incendie qui s'est déclaré vers 9 h et qui n'a rien de criminel. Du moins, d'après les éléments de l'enquête qui suit son cours. Le feu s'est déclaré dans le local contigu au magasin de stockage du matériel affecté au personnel chargé du nettoiement du tribunal. L'auteure de l'incendie, A. Dacosta, membre du personnel de nettoiement, qui a d'ailleurs été arrêtée par la gendarmerie de Thiong, a aménagé dans ledit local un coin où elle prépare des beignets qu'elle vend dans le tribunal.



Ce jeudi 7 mars 2024, aux environs de 9 h, confie notre source, alors qu'elle préparait ses beignets, l'huile a pris feu et cela s'est vite propagé. Ainsi, prises de panique, toutes les femmes qui se trouvaient dans le local ont pris la fuite avant d'alerter le service de sécurité qui, à son tour, a appelé les sapeurs-pompiers. Le feu a été circonscrit vers 11 h.



Le bilan fait état de dégâts matériels très importants. Aucune perte en vie humaine et aucun blessé n'ont été enregistrés.































seneweb