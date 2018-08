Installation du nouveau Haut commandant de la Gendarmerie : Le portrait de Cheikh Sène dressé par Augutin Tine

Le ministre des Forces armées a présidé l'installation du tout nouveau haut commandant de la Gendarmerie. Un homme qui a le profil de l'emploi, selon Augustin Tine. “La nomination du général de division Cheikh Sène s’inscrit dans la continuité d’un parcours professionnel exemplaire de près 40 ans. Le Général Cheikh Sène est un brillant officier, dévoué et très loyal qui a passé ses plus belles années au service de la nation caractérisées par une alternance entre les postes opérationnels, les services administratifs et techniques, l’état major et les missions de maintien de paix”, a détaillé le ministre des Forces armées au sujet du nouvel homme fort de la Gendarmerie.

Augustin Tine ajoute : “il a assumé toutes les fonctions d’officier de gendarmerie avec notamment au cours de sa deuxième partie où il a dirigé plusieurs divisions à l’état -major du haut commandement dont la division renseignement transmissions. Il a été chef de chaîne Emploi-opération de 2005 à 2007 puis de 2009 à 2013. Ses différentes responsabilités exercées avec brio démontrent le professionnalisme du général Cheikh Sène et la confiance renouvelée par le chef de l'État”.

Pour le ministre, il n'y a pas mieux indiqué pour conduire les rênes du corps de la Gendarmerie. Il en veut pour preuve sa solide expérience et son cursus académique. “Sa solide expérience opérationnelle et son cursus académique élogieux lui ont permis de donner un excellent niveau de satisfaction en interministériel, notamment comme président de la commission sécurité de la délégation du XVème sommet de la francophonie et comme coordinateur du cadre d’intervention et de coordination interministériel des opérations de lutte antiterroriste (CICO) nouvellement créé”, laisse-t-il entendre.

