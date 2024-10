Insultes aux militants de Pastef à la devanture du tribunal de Tamba- Ce qui a été énervé Barthelemy Dias

Sur les réseaux sociaux, l'image de l'actuel maire de Dakar proférant des injures est devenue virale.



En fait, Barthelemy Dias, qui s'est rendu ce lundi à Tambacounda pour se solidariser suite à l'arrestation de Bougane Guèye, s'est donc installé, en compagnie de Thierno Bocoum et Pape Djibril Fall, dans un couloir du tribunal (voir l'image)



Quelques minutes après, ils ont été vidés par des policiers . Expulsé avec ses camarades, il est sorti mécontent du tribunal.



Il rencontre de jeunes "Pastéfiens" qui scandent le nom de leur leader. C'est le pompon ! À bout de nerfs, Barth abreuve d'insultes le groupe qu'il qualifie de "provocateurs"



Resté à bout de nerfs, l'édile de la capitale Sénégalaise, invité par les reporters à réagir suite à la décision du maitre des poursuites connue de tous, laissera entendre que le Pm Ousmane Sonko qu'il surnomme MIMI, serait l'Alpha et l'Omega de "tout ce qui s'est passé" faisant ainsi allusion à l'arrestation de Bougane et des heurts à la devanture du tribunal de Tamba entre inconditionnels de Pastef et militants de Gueum Sa Bop. D'ailleurs, la police a tiré des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants.