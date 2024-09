Interdiction de sortie du territoire : La liste tournerait autour de 200 personnes, dont des anciens ministres, des directeurs et des hommes d'affaires…

Depuis quelques semaines, plusieurs personnalités désirant quitter le pays ont fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire.



Selon des informations de Dakaractu, il y aurait une liste de plus de 200 personnes aux aéroports, ports et frontières, dont des anciens ministres de l'ex-régime, des directeurs de l'Administration générale et de l'équipement (DAGE), des directeurs de société, des hommes d'affaires, etc. Tout ce beau monde serait sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire.

Pour rappel, les nouvelles autorités ont décidé de mettre en œuvre très prochainement une nouvelle politique de reddition des comptes. Le chef de l'État en a fait état hier lors de son adresse à la Nation…