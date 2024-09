Interdit de sortir du territoire : Manar Sall, ancien DG de Petrosen Trading & Services, dénonce un « abus d’autorité » et exige la publication de la liste des otages de Sonko

L’interdiction de sortie du territoire d'anciens dignitaires du régime de Macky Sall se poursuit. Après les anciens ministres Lat Diop et Abdoulaye Saydou Sow, c’est au tour de l’ancien directeur général de Petrosen Trading & Services de subir le coup. Manar Sall a été interdit de voyager le mardi 10 septembre, sans avoir reçu « une quelconque notification ». Un fait que l’expert de renom dans le secteur des hydrocarbures a dénoncé, avant d’exiger la publication de la liste des «otages du Premier ministre Ousmane Sonko ». Il s’agit, selon lui, d’un abus d’autorité.



Seneweb publie in extenso le contenu de sa publication.







Abus d'autorité : Les otages de Sonko !



Chers compatriotes,



Je suis un Sénégalais qui a servi son pays pendant un peu plus de 5 ans comme conseiller technique du ministre du Pétrole et des Énergies d'abord puis comme directeur général fondateur de PETROSEN Trading & Services.



J'ai créé cette société de toutes pièces avec un capital de 100 millions de francs CFA. J'ai trouvé un siège, récupéré des meubles faute de moyens, recruté des dizaines de Sénégalais, et ensemble nous avons :



1. mis mon carnet d'adresses au service du pays afin de pouvoir démarrer les activités de Trading,



2. évité au pays une pénurie avec un Approvisionnement régulier malgré le conflit russo-ukrainien,



3. mis en place un réseau de stations-service avec la création de plus de 150 emplois,



4. fait une entrée dans la distribution de gaz butane afin de viser l'équité territoriale,



5. développé une application pour servir les clients dans plusieurs stations,



6. développé un projet de valorisation de nos ressources naturelles en mettant en place un projet d'une usine d'urée,



7. fait passer le chiffre d'affaires de la société de 0 à 500 milliards sur 3 ans.



J'ai ainsi gagné sur la même année le Cauri d'or du meilleur manager homme et la calebasse de l'excellence.



Toutes les actions prises ont été soutenues et approuvées par le conseil d'administration de la société et le Directeur de cabinet du Président de la République est bien placé pour en parler. Pour votre information, PETROSEN Trading et Services n'a pas de ligne dans le budget de l'État donc ne bénéficie pas des deniers du pays. Avec mes collaborateurs, nous avons créé de la valeur et même fait des résultats positifs. La Cour des comptes qui nous a audité en 2023, a demandé à l'autorité de nous soutenir plus.



Suite à ma passation de service (le 26 juin), j'ai créé une société et demandé une licence auprès du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines puisque j'avais oublié de le mentionner, je ne connais que le pétrole et j'ai été dans 2 grands groupes pétroliers (ExxonMobil alors numéro 1 mondial et OLA). J'ai été expatrié pendant 20 ans et basé en France, Belgique, États-Unis, DR Congo, Côte d'Ivoire, Monaco, Maroc, Dubai.



A ma grande surprise, je me suis rendu compte que je suis sur la liste des Otages de Sonko, puisque je me suis vu interdit de sortir du territoire ce mardi 10 septembre sans avoir reçu une quelconque notification d'une enquête en cours ou d'un quelconque audit concernant ma gestion de la société nationale.



Dois-je comprendre que le fait d'avoir accepté de servir mon pays sous l'ancien régime est un crime ou que la présomption d'innocence n'existe plus au Sénégal.



Je pense que c'est une erreur que de croire que tous les Sénégalais sont des peureux, pour être moins vulgaires que certains, et quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher ne va pas créer une société.



Je pus assurer le TPOS que je suis prêt à répondre à toutes ses questions et à aller en prison si j'ai commis des indélicatesses. Tous les Sénégalais ne sont pas des criminels et bien avant lui, il y a eu des patriotes.



Je demande à être convoqué et entendu dans les meilleurs délais afin de reprendre une vie normale et aller à la rencontre de mes partenaires.



Pour votre information, je n'ai pas 1 m² ni sur le littoral, ni sur Mbour 4, ni sur la bande des filaos.



Je demande le soutien de tous les patriotes sénégalais épris de justice d'exiger la publication de la liste des Otages de Sonko.



Mon nom est Manar Sall et j'ai servi mon pays sans frigo-bar ni machine à café et en arrivant tous les jours le premier à mon bureau.



Non à l'autoritarisme.



Que Dieu protège le Sénégal !



Manar Sall