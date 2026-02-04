Internet par satellite : Starlink débarque au Sénégal

Le service d’internet par satellite Starlink, propriété du milliardaire américain Elon MUSK, est désormais disponible au Sénégal. L’annonce a été faite dans la soirée de mardi par l’entrepreneur lui-même sur son réseau social X.



« Starlink est désormais disponible au Sénégal », a écrit Elon MUSK, confirmant ainsi l’arrivée officielle de la plateforme dans le pays.

Starlink fournit un accès à internet haut débit grâce à une constellation de milliers de satellites déployés en orbite basse par SpaceX, le constructeur aérospatial également détenu par Elon MUSK. Cette technologie vise à offrir une connexion rapide et stable, y compris dans les zones les plus reculées.



Lancé en 2018, le projet Starlink couvre aujourd’hui une grande partie de la planète et s’inscrit dans l’ambition de réduire la fracture numérique à l’échelle mondiale.









