Interpol arrête un informaticien sénégalais pour piratage et chantage contre une célèbre influenceuse

Ibrahima Ndiogou Sall, étudiant sénégalais en informatique, a été arrêté le 9 mai 2025 par le bureau Interpol de Dakar, basé à la Division des investigations criminelles (DIC), pour avoir piraté les comptes de l’influenceuse ivoirienne Myriam B. R. Sanago, âgée de 24 ans. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par la victime auprès du bureau Interpol d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Grâce à une collaboration entre les unités Interpol d’Abidjan et de Dakar, le suspect a été appréhendé et déféré ce jeudi devant le procureur de la République, où il fait l’objet d’un retour de parquet.



Une usurpation d’identité aux conséquences lourdes



Myriam B. R. Sanago, influenceuse ivoirienne établie au Canada, est suivie par plus de 100 000 abonnés sur ses comptes TikTok (@Myriambsng), Instagram (@Myriamsng) et autres plateformes. Pendant cinq ans, Ibrahima Ndiogou Sall a terni sa réputation en exploitant frauduleusement ses images et vidéos pour soutirer de l’argent à ses abonnés, en leur proposant des montages à caractère pornographique prétendument authentiques.



En 2022, un abonné nommé Thiana alerte Myriam : un compte sous le pseudonyme Mariama Cissé (@mariaciss230) utilise ses images pour demander de l’argent en échange de contenus explicites. D’autres abonnés, comme Régis Ndo et BK224, signalent des agissements similaires sur Snapchat et d’autres plateformes, où le suspect réclame des sommes allant de 5 000 à 20 000 FCFA via des services comme Wave, sous prétexte de fournir des « nudités » ou même pour des achats anodins comme un plat de dîner. Ces signalements, accumulés au fil des années, ont conduit à la plainte déposée en janvier 2025 auprès d’Interpol Abidjan.



Un mode opératoire frauduleux



Selon l’accusation, Ibrahima Ndiogou Sall s’est introduit frauduleusement dans les comptes de Myriam pour collecter ses images et vidéos. Il a ensuite créé de faux profils, alimentés par ce contenu volé, et diffusé des montages vidéo à caractère pornographique, faussement attribués à l’influenceuse. Malgré plusieurs mises en demeure, il a persisté dans ses agissements. Il est poursuivi pour accès frauduleux à un système informatique, collecte illicite de données personnelles, distribution de contenus contraires aux bonnes mœurs et usurpation d’identité numérique.



















































