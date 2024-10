Intox sur les réseaux sociaux - Youssou Ndour visé par des fakenews

Les réseaux sociaux ont ceci de particulier que les nouvelles vont très vite, à la vitesse de l'éclair.

Mais, convenons-en, c'est aussi le lieu pour diffuser de fausses nouvelles et s'adonner à la désinformation. C'est ainsi que "l'Empereur de la musique Africaine", pour paraphraser son frère siamois Mbaye Dièye Faye, est l'objet de fakenews depuis quelques heures.

En effet il est écrit sur facebook que le chanteur a annulé le concert qu'il comptait donner ce weekend par solidarité avec les sinistrés du nord victimes des inondations. Renseignement pris par dakarposte, il n'en est rien. It's totally false (c'est archi faux). "You" n'avait prévu aucun concert ce weekend. Selon ses proches, il est chez lui entouré de sa famille.

C'est devenu courant que les stars fassent l'objet de fakenews car leur influence sur la vie sociale et même politique est telle que l'histoire qui leur est associée, vraie ou fausse peut devenir virale. Le public avide de sensation s'en donne à coeur joie. Leur vie privée est étalée sur la voie publique sans que l'on puisse en vérifier la véracité.

Mais pour ce coup ci , c'est raté. "En réalité, ceux qui véhiculent cette fausse information tentaient de le mettre en mal avec les nouvelles autorités mais c'est peine perdue car You passe des journées paisibles en compagnie des siens" glisse une vieille connaissance de l'enfant prodige de la Médina. Fakenews quand tu nous tiens...