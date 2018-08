Iran Ndao met en garde les Imams politiciens

« On ne doit pas profiter d’une rencontre dédiée à Dieu pour faire des règlements de compte« , a martelé Ibrahima Badiane. Selon le prêcheur, c’est interdit par le Coran. « Les religieux ont le droit de parler de la politique, mais dans le sens d’amener les gens à discerner le bien du mal. Il ne faut pas personnaliser les prêchés. Quand on le fait, les gens qui sont contres ladite personne peuvent même bouder la prière et c’est regrettable. Vouloir être dans les bonnes grâces d’une personne ne doit pas pousser à ternir la réputation des prêcheurs. Il vaut mieux être du coté de Dieu, de la vérité« .