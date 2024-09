Israël a frappé le centre de Beyrouth dans la nuit

Une attaque aérienne israélienne a frappé le centre de Beyrouth tôt dans la matinée ce lundi. Un immeuble d'habitation de plusieurs étages a été touché, dans un quartier résidentiel bordé de magasins.



Pour le moment, les annonces sur le bilan humain n'est pas clair : un responsable de la Défense civile libanaise affirme qu'une personne est morte et 16 ont été blessées. Une faction palestinienne de gauche au Liban a elle déclaré que trois de ses membres ont été tués dans l'attaque. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'armée israélienne.



Tsahal a intensifié ses attaques contre le Hezbollah, mouvement chiite aligné sur l'Iran, de même que contre les Houthis au Yémen, faisant craindre un embrasement irrémédiable du conflit au Moyen-Orient.



100 000 personnes ont fui du Liban vers la Syrie, selon l’ONU

"Le nombre de personnes qui ont traversé le Liban pour se rendre en Syrie, fuyant les frappes aériennes israéliennes − des ressortissants libanais et syriens − a atteint 100 000. L’exode se poursuit", a écrit le haut-commissaire de l’Organisation des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, sur X. Ce chiffre a doublé en deux jours.





L'UE débloque 10 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire pour le Liban

La Commission européenne a accordé dimanche une aide humanitaire supplémentaire de 10 millions d’euros "pour aider les populations du Liban touchées par l’escalade des hostilités entre le Hezbollah et Israël", a-t-elle annoncé dans un communiqué.



"Ce financement d'urgence vise à répondre aux besoins les plus urgents tels que la protection, l'aide alimentaire, l'hébergement et les soins de santé", précise le texte. Et d'ajouter : "l'UE est prête à fournir un soutien supplémentaire en mobilisant tous les outils d'intervention d'urgence disponibles, notamment via le recours au mécanisme de protection civile."



Le chef de la diplomatie française est arrivé au Liban dans la nuit de dimanche à lundi

Le ministre français des Affaire étrangères, Jean-Noël Barrot, est arrivé au Liban dimanche soir. Il a annoncé sur X que l'état-major français avait acheminé "12 tonnes de matériel médical" qui ont été remises aux autorités libanaises. "Elles soigneront 1 000 blessés graves", a-t-il précisé.