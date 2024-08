Israël annonce la mort d’un de ses soldats dans son opération en Cisjordanie, au moins 22 Palestiniens tués

L'armée israélienne a annoncé samedi 31 août la mort d'un de ses soldats au quatrième jour de son opération en Cisjordanie occupée, où les combats se concentrent désormais dans le camp de réfugiés de Jénine, bastion des groupes armés palestiniens en lutte contre l'occupation israélienne.



L'armée ajoute qu'un autre soldat a été «blessé grièvement» dans la même «opération» sans donner plus de détails. Depuis que l'armée israélienne a lancé son opération en Cisjordanie mercredi, au moins 22 Palestiniens ont été tués, ont rapporté le ministère palestinien de la Santé et l'armée israélienne. Selon les mouvements islamistes palestiniens Hamas et Jihad, au moins 14 d’entre eux étaient des combattants de leurs branches armées, les 8 autres étant des civils. L’armée israélienne assure que tous les Palestiniens tués étaient des «terroristes».















































































