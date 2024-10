Israël annonce la mort du chef du Hamas Yahya Sinwar

Le ministre des Affaires étrangères israélien a confirmé la mort du chef de Hamas Yahya Sinwar. L’armée israélienne a procédé à des vérifications au cours de la journée après une opération menée à Gaza.



► L'armée israélienne a frappé les environs de la ville de Tyr dans le sud, après avoir lancé un ordre d'évacuation. Dans l'est, l'aviation israélienne a visé trois villages de la vallée de la Bekaa, rapporte l'agence ANI. L'un « environ 10 minutes », le second « une heure et demie » et le troisième « environ une heure » après que l'armée israélienne a adressé sur X un « avertissement urgent aux résidents de la région de la Bekaa ».



► Les États-Unis ont frappé cinq dépôts souterrains de munitions des rebelles Houthis au Yémen à l'aide de bombardiers stratégiques furtifs B-2, a annoncé mercredi soir le ministre de la Défense américain Lloyd Austin.



► L'armée israélienne a mené jeudi une frappe aérienne sur la ville syrienne de Lattaquié, selon les médias officiels syriens. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), l'opération contre Lattaquié, visait « un entrepôt d'armes » du Hezbollah. Elle a fait deux blessés, selon l'agence officielle syrienne Sana.



















































































