Israël cible massivement une société financière dans plusieurs régions du Liban

Ce qu'il faut retenir

► L'armée israélienne a mené des frappes visant la banlieue sud de Beyrouth, dimanche 20 octobre, et notamment en soirée contre les infrastructures attachées à une entreprise financière, al-Qard al-Hassan, accusée de soutenir le Hezbollah. Les avertissements israéliens avant ces opérations ont conduit à des scènes de panique, dans la capitale mais aussi à Saïda.



► La veille samedi, des frappes israéliennes ont été menées sur tout le territoire libanais. Le sud de la capitale, la Békaa, le sud du Liban ou encore, et pour la première fois, la ville chrétienne de Jounieh, à l'ouest, ont été touchés.



► Un drone venant du Liban a visé et attaqué la résidence secondaire du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, dans la ville de Césarée, samedi, a confirmé son bureau. « Le Premier ministre et son épouse n'étaient pas là et l'incident n'a fait aucune victime », a-t-il indiqué. Netanyahu a accusé « les alliés de l'Iran » d'avoir tenté de l'assassiner.



► Au moins 80 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués et des dizaines blessés dans des frappes israéliennes qui ont touché plusieurs maisons de la ville de Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza, selon la défense civile de Gaza. Il s'agit d'une des opérations israéliennes les plus meurtrières depuis la reprise des opérations dans le nord de l'enclave palestinienne.



► Au moins 1 454 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre, d'après un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles. Mi-octobre, l'ONU recensait près de 700 000 déplacés. En soirée, ce dimanche, le ministère libanais de la Santé a fait état de 2 464 morts au Liban et au moins 11 530 blessés depuis octobre 2023.



► L'offensive israélienne à Gaza a coûté la vie à 42 603 Palestiniens, au moins, majoritairement des civils, et surtout des femmes et enfants, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de la bande de Gaza. Officiellement sous la houlette du gouvernement du Hamas, les informations de ce ministère sont jugées fiables, étant utilisées notamment par l'ONU dans ses rapports.