Israël et Iran échangent des menaces après le tir de 200 missiles par Téhéran

L'essentiel :



L’Iran a lancé 200 missiles contre Israël lors de son attaque de mardi soir, a affirmé la télévision d’État iranienne. L'État hébreu et les États-Unis ont menacé de riposter.

L'armée israélienne a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi qu'elle était en train de frapper des cibles du Hezbollah à Beyrouth.

Emmanuel Macron a "condamné avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l’Iran contre Israël".





L'Iran dit que son attaque contre Israël est terminée



L'Iran a annoncé tôt mercredi que son attaque contre Israël était terminée, alors que l'État hébreu et les États-Unis ont promis de répondre avec fermeté aux salves de missiles lancées mardi par Téhéran.



"Notre action est terminée, à moins que le régime israélien ne décide de nouvelles représailles. Dans ce cas, notre réponse sera plus forte et plus puissante", a écrit le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, sur le réseau social X.





Le Hezbollah dit avoir repoussé les forces israéliennes à Adaysseh



Le Hezbollah libanais a affirmé avoir affronté des soldats israéliens qui tentaient de s'infiltrer au Liban, ajoutant avoir pris pour cible des troupes israéliennes de l'autre côté de la frontière.



Des combattants du mouvement islamiste pro-iranien ont affronté "une force d'infanterie de l'ennemi israélien qui tentait de s'infiltrer dans le village d'Adaysseh", a indiqué le Hezbollah dans un communiqué, ajoutant que ses combattants avaient également "visé les forces israéliennes à trois points distincts de la frontière avec des roquettes et de l'artillerie".







L'Iran frappera "toutes les infrastructures" d'Israël s'il est attaqué



L'Iran frappera "toutes les infrastructures" d'Israël s'il est attaqué en riposte à ses lancements de missiles mardi, a averti le chef d'état-major de l'armée iranienne, le général de division Mohammad Bagheri.



"Si le régime sioniste, qui est devenu fou, n'est pas contrôlé par ses soutiens américain et européen et veut poursuivre ces crimes ou agir contre notre souveraineté et notre intégrité territoriale, l'opération comme celle de ce soir (mardi) sera répétée avec une plus grande intensité et toutes les infrastructures du régime seront visées", a déclaré le général Bagheri à la télévision d'État iranienne.





L'Iran confirme avoir lancé 200 missiles contre Israël



L'Iran a lancé 200 missiles contre Israël, dont pour la première fois plusieurs missiles hypersoniques, lors de son attaque de mardi soir, a affirmé la télévision d'État iranienne. Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique iranienne, ont affirmé que "90% des missiles" avaient "atteint leurs cibles".





Le Premier ministre japonais juge "inacceptable" l'attaque de l'Iran contre Israël



Le nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a jugé mercredi "inacceptable" l'attaque menée mardi par l'Iran contre Israël. "L'attaque de l'Iran est inacceptable. Nous la condamnons fermement. Dans le même temps, nous souhaitons coopérer (avec les États-Unis) pour désamorcer la situation et éviter qu'elle ne dégénère en guette totale", a déclaré Shigeru Ishiba.