Italie : Une Sénégalaise meurt coincée dans un métro

Une Sénégalaise d’une trentaine d’années est morte coincée dans un train. Le tragique accident est survenu ce jeudi 30 mai 2019 dans le métro A à Rome, à l’arrêt Lepanto. La victime est restée bloquée entre le quai et les rails, plus exactement entre la plate-forme et l’embarcadère, rapporte un média italien. L’on ignore encore si la femme s’est jetée sous le train ou si elle est tombée accidentellement. Une enquête a été ouverte.













