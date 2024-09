JEAN-BAPTISTE TINE, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR « NOUS ALLONS REDOUBLER D’EFFORTS POUR RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉSENCE DES FORCES DE L’ORDRE SUR LE TERRAIN »

En réponse à la montée des violences qui secoue le Sénégal ces derniers mois, notamment les meurtres survenus en juillet et août, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a annoncé une série de mesures visant à renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national. Samedi, il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à intensifier la présence des forces de l’ordre afin de ramener la sérénité parmi les populations.



« Nous allons redoubler d’efforts pour renforcer les actions de présence des forces de l’ordre sur le terrain », a déclaré le ministre Jean-Baptiste Tine. Ce renforcement vise à rassurer les populations, les encourageant à continuer leurs activités quotidiennes sans crainte. Le ministre a tenu à rappeler que les citoyens ne doivent pas avoir peur et qu’ils doivent pouvoir vaquer à leurs occupations en toute sérénité.



Cette annonce survient dans un contexte de recrudescence de la criminalité, avec un total de seize meurtres enregistrés en juillet et août, particulièrement à Dakar et dans sa banlieue. « Seize meurtres, c’est beaucoup et nous le déplorons », a dit le général Jean-Baptiste Tine, tout en exprimant ses condoléances aux familles des victimes et sa compassion envers les blessés, au nom du gouvernement et du président de la République.



Le ministre a insisté sur le fait que les forces de l’ordre, qu’il s’agisse de la police ou de la gendarmerie, sont loin d’être inactives face à cette situation préoccupante. Il a promis une lutte implacable contre l’insécurité, soulignant que « tous les auteurs de ces meurtres ont été arrêtés dans des délais très courts et présentés à l’autorité judiciaire ».



Jean-Baptiste Tine a également lancé un appel à la vigilance et à la collaboration des citoyens dans la lutte contre l’insécurité. Il a encouragé les populations à s’impliquer davantage en signalant toute activité suspecte aux forces de l’ordre. « Nous invitons les populations à s’impliquer davantage dans cette lutte contre l’insécurité et les agressions de personnes, en informant les forces de l’ordre si possible avant que les actes ne soient commis, ou le cas échéant pour élucider les actes répréhensibles », a-t-il exhorté.

















































Rts