Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2026- Comment la ministre des Sports Khady Diène Gaye a pénalisé les athlètes sénégalais

Rédigé par Dakarposte le Lundi 15 Décembre 2025 à 01:47 modifié le Lundi 15 Décembre 2025 - 02:06

La participation du Sénégal aux Jeux africains de la jeunesse, organisés à Luanda du 10 au 20 décembre 2025, s’est transformée en un véritable fiasco avant même que nos athlètes ne mettent leurs pieds dans la capitale angolaise. En effet, en raison de l’incompétence notoire de la ministre des Sports Khady Diène Gaye et de l’impréparation de son équipe, il y a eu des retards administratifs, des billets d’avion non confirmés, des itinéraires improvisés, un hébergement indigne pour les défenseurs des couleurs nationales. Khady Diène Gaye devient un boulet pour les sportifs sénégalais.


JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2026- Comment la ministre des Sports Khady Diène Gaye a pénalisé les athlètes sénégalais
Le sport de haut niveau exige des entraînements physiques et mentaux intensifs, une rigueur quotidienne avec une alimentation riche et équilibré, un repos bien calibré, un suivi médical et une gestion du temps très structurée pour pouvoir performer. C’est loin d’être le cas au « pays de la Téranga ». La participation du Sénégal aux Jeux africains de la jeunesse de Luanda 2025 (10–20 décembre) a été gérée dans un amateurisme déconcertant par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

La délégation de 50 personnes vit l’enfer à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD)

La ministre Khady Diène Gaye a montré ses limites objectives et son irresponsabilité à tous les acteurs du monde sportif sénégalais. Elle a exposé son incapacité à exercer ses fonctions par manque de compétences techniques, de vision et de leadership. Les différentes fédérations sportives ainsi que le CNOSS ont saisi à temps l’équipe du ministère pour la prise en charge des athlètes qui devaient représenter le Sénégal aux Jeux africains de la Jeunesse dans la capitale angolaise. Jusqu’au premier jour de la compétition la ministre n’a pas daigné répondre à aucune des innombrables missives des différentes fédérations. Pire encore, l’arrogante Khady Diène Gaye s’est permise de snober le CNOSS qui œuvrait pourtant pour une gestion optimale de la logistique afin de permettre de mettre les athlètes sénégalais dans les meilleures conditions. Face au tollé médiatique, l’équipe du ministre est sortie de sa torpeur pour essayer de rectifier le tir. Vingt-quatre heures après le début de la compétition, des athlètes ont quitté Dakar révélant une absence totale d’anticipation et de planification. La première vague n’a décollé que dans la nuit du jeudi 11 décembre. On a également appris que deux athlètes et leur entraîneur ont été bloqués en Turquie faute de visa valide, une défaillance administrative grave qui aurait dû être réglée bien en amont. Conséquence : correspondance manquée, itinéraire réorganisé à la hâte, passage imposé par Addis-Abeba, et plus de 36 heures de voyage avant d’atteindre Luanda. Un tel traitement infligé à de jeunes athlètes en pleine compétition traduit une méconnaissance inquiétante des exigences du sport de haut niveau. Les athlètes sénégalais qui ont quitté le Sénégal le jeudi soir ne sont arrivés à Luanda que le samedi à 10 heures du matin, après près de deux jours de voyage continu, dans un état de fatigue incompatible avec toute exigence de compétition internationale. La deuxième vague, plus importante, n’a pas connu un sort meilleur. Prévue pour quitter Dakar le vendredi 12 décembre à 20 heures par un vol Fly Emirates, cette délégation de 50 personnes a été confrontée à un grave dysfonctionnement à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).

Retards administratifs, billets d’avion non confirmés, itinéraires improvisés et hébergement chaotique

En effet, il a été constaté, à la dernière minute, que les réservations de billets effectuées par le ministère des Sports n’avaient pas été confirmées. Dans une atmosphère de tension extrême, 43 billets ont été validés à seulement cinq minutes de la clôture de l’enregistrement, laissant 7 athlètes sur le carreau. Ces 7 athlètes, dont 6 handballeurs et 1 athlète en athlétisme, ont finalement été réacheminés 9 heures plus tard, à 3 heures du matin. Leur voyage s’est effectué via un itinéraire particulièrement éprouvant : Dakar-Pointe-Noire-Congo-Brazzaville-Angola. Ces jeunes athlètes à la fleur de l’âge ne sont arrivés à Luanda que ce dimanche à 11h30, heure locale, après un périple excessivement long, physiquement et mentalement éprouvant, à la veille des compétitions. Arrivés le dimanche à 11h30, après deux nuits sans repos réel, ils ont été projetés dans la compétition sans récupération, sans acclimatation et sans considération pour leur santé. En ce qui concerne les handballeurs ont découvert à leur arrivée que leurs bagages avaient disparu, emportant avec eux les maillots et tenues de compétition. Une situation ubuesque et humiliante, directement liée aux changements de vols successifs décidés dans l’urgence. Pire encore, on a appris que des athlètes contraints de représenter le Sénégal sans avoir des équipements, à la veille de leur entrée en lice. Le badminton n’a pas participé, les épreuves étant déjà terminées à l’arrivée de la délégation. La natation a manqué plusieurs épreuves majeures. Des forfaits en cascade des athlètes sénégalais. A Luanda, la délégation sénégalaise a été logée dans des conditions indignes et dégradantes. En effet, 36 hommes sont entassés dans une seule chambre. A côté, 24 femmes se retrouvent regroupées dans une seule autre chambre. Soit deux chambres seulement pour toute la délégation. La délégation dénonce une absence d’eau dans les toilettes, une absence totale d’Internet. La ministre Khady Diène Gaye est impardonnable. Aucun patron de ce ministère depuis l’indépendance n’a eu autant de mépris pour les défenseurs des couleurs nationales.


Mamadou L.Ndiaye
clounjay@yahoo.fr




ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747