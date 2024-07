JO 2024: le périmètre de sécurité pour la cérémonie d’ouverture est déployé autour de la Seine

Un peu partout dansParis, les touristes semblent perdus. Certains s'adressent à des policiers pour trouver leur chemin. Avec le périmètre de sécurité mis en place pour les Jeux olympiques, pas facile de tout comprendre pour ces deux américaines venues spécialement pour les Jeux : « Tous les endroits où on voulait aller sont bloqués ! Les directions ne sont pas bien indiquées... Hier, on a essayé d'aller au musée de l'orangerie mais on ne savait pas comment ! ».



Pour passer les contrôles de police et accéder aux bords de Seine, il faut avoir un QR code. Raté pour cette professeure de sport qui devait donner cours dans la zone interdite. « On est censé être la, aux Tuileries, mais on ne peut pas aller au carrousel. Même les policiers disent que ça fait 3-4h qu’ils ont été prévenus », se lamente-t-elle.



À l'inverse, il y a ceux qui sont ravis, comme cette vendeuse de prêt-à-porter venue à vélo au travail. « En vrai, il n’y avait personne, c’était trop bien. On pouvait respirer, il n’y avait pas de voitures. Mais comme il y a énormément de parisiens qui sont partis en vacances, ça fait du tri », raconte-t-elle.



Seuls les riverains, les professionnels et les visiteurs (munis de la preuve de réservation d'un hôtel, d'un musée ou d'un restaurant par exemple) peuvent accéder à ce périmètre, sur présentation d'un pass jeux. Quelque « 230 000 » personnes ont obtenu ce pass, supportant un QR code, pour circuler à pied dans le périmètre, a indiqué le préfet de police Laurent Nuñez, mercredi lors d'un point presse.





Du 18 au 26 juillet inclus, l’accès au périmètre gris sera interdit aux véhicules motorisés sauf rares dérogations, notamment pour les véhicules d'urgence. Dans le périmètre rouge, la circulation motorisée sera permise pour les personnes dûment autorisées avec un justificatif. Piétons et cyclistes pourront y circuler librement.









































rfi