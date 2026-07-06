JUSTICE ET GOUVERNANCE : ME MOUSSA SARR MISE SUR LE DIALOGUE AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

À peine installé à la tête du ministère de la Justice, Me Moussa Sarr imprime déjà sa méthode : le dialogue. Vendredi 3 juillet, le Garde des Sceaux a accordé une audience à une délégation d’Article 19 Afrique de l’Ouest, conduite par son directeur régional, Alfred Bulakali Nkuru, dans le cadre d’une première prise de contact placée sous le signe de la concertation.



Au-delà des félicitations d’usage adressées au nouveau ministre, la rencontre a rapidement pris les allures d’une séance de travail. L’organisation internationale, reconnue pour son engagement en faveur de la liberté d’expression et de l’accès à l’information, est venue partager sa lecture des principaux défis auxquels le Sénégal est confronté en matière de droits et libertés.



Sur la table, plusieurs réformes considérées comme structurantes. Article 19 plaide notamment pour une révision des dispositions du Code pénal touchant à l’exercice des libertés publiques, la dépénalisation des délits de presse, une modernisation des textes régissant les réunions et manifestations publiques, ainsi qu’une démarche plus inclusive dans l’élaboration des futures réglementations sur les réseaux sociaux.



Les discussions se sont également élargies aux recommandations formulées dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) des Nations unies. Les échanges ont porté sur la protection des libertés individuelles, la limitation du recours à la détention préventive dans les affaires liées à l’exercice des libertés fondamentales, mais aussi sur le renforcement des mécanismes de lutte contre les violences faites aux femmes et l’amélioration de la participation des femmes et des jeunes à la vie publique.



Autre dossier majeur évoqué : le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), dont le Sénégal est membre depuis 2018. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de consolider le pilotage institutionnel de cette initiative, d’accélérer la mise en œuvre du troisième Plan d’action national et surtout de rendre pleinement opérationnelle la loi sur l’accès à l’information. Cela passe notamment par l’installation de la Commission nationale d’accès à l’information, la vulgarisation du texte et la formation des différents acteurs.



En retour, Me Moussa Sarr a salué les propositions formulées par Article 19, qu’il considère comme une contribution utile aux réformes engagées. Le ministre a réaffirmé l’engagement de son département à conduire les transformations de la justice dans un esprit d’ouverture, en associant les organisations de la société civile conformément à la vision portée par les autorités.



Au terme de cette première rencontre, une conviction semble partagée : les réformes de la justice ne pourront pleinement aboutir sans un dialogue constant entre les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile. C’est dans cette perspective que le ministère de la Justice et Article 19 ont convenu de maintenir un cadre d’échanges régulier afin de faire progresser les chantiers liés à l’État de droit, à la transparence, à la bonne gouvernance et à la protection des libertés fondamentales.













































Rts