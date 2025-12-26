« Je n'ai pas ... » : ce que Nabou Lèye a dit au juge

Nabou Lèye a nié toute implication dans le double meurtre de Aziz Dabala et Waly Gano. Lors de son face-à-face avec le juge d’instruction, la danseuse a réaffirmé avec fermeté, selon des propos rapportés par L’Observateur : « Je n’y suis pour rien. Je n’ai pas tué et je ne sais pas qui a tué. »



Pourtant, malgré ces dénégations, l’issue de cette audition au fond a été lourde de conséquences : son contrôle judiciaire a été révoqué, entraînant son placement immédiat sous mandat de dépôt et sa réincarcération au Camp pénal.



Ce durcissement intervient après sa confrontation avec le principal suspect, Amadou Lamine Diaw, alias « Modou Lô », qui a changé de version et l’accuse désormais d’avoir commandité le crime en complicité avec le chanteur Tarba Mbaye, pour récupérer «des vidéos compromettantes» que détenait Aziz Dabala, rappelle la même source.























































