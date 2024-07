Jeux olympiques de Paris : l'Australie en tête du tableau des médailles

Les médailles ont commencé à être distribuées aux Jeux olympiques de Paris, au quatrième jour de l'événement, après la grande cérémonie d'ouverture de vendredi sur la Seine.



L'Australie est actuellement en tête du tableau des médailles (5) avec les États-Unis, suivie de la France (4) et de la Chine (3), qui a remporté samedi la toute première médaille d'or de Paris 2024.



Mais une vague de controverses, sur et en dehors des terrains de compétition, a quelque peu éclipsé l'aspect sportif de l'événement.





Jetons un coup d'œil aux dernières nouvelles en provenance de Paris.



L'entraîneur du Canada banni et l'équipe privée de six points après le scandale d'espionnage



La FIFA a retiré six points au Canada dans le tournoi de football féminin des Jeux olympiques de Paris et a exclu trois entraîneurs pour un an chacun après que deux entraîneurs adjoints ont été surpris en train d'utiliser des drones pour espionner l'entraînement de l'équipe adverse, la Nouvelle-Zélande, avant le match de mercredi.



Les sanctions comprennent une amende de près de 208 000 euros pour la fédération canadienne de football dans une affaire qui a pris de l'ampleur aux Jeux d'été.