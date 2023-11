Journée de ce vendredi : Les deux interdictions des autorités administratives

Demain vendredi, le recours de l’Agent judiciaire de l’Etat contre la décision du Tribunal de Ziguinchor sur la radiation de Ousmane Sonko sera vidé à la Cour Suprême. De plus, Yewwi Askan Wi compte manifester à partir de 15heures et la Cour de la Cedeao aussi se prononcera sur les requêtes du leader des «patriotes».L’autorité préfectorale ne s’est pas encore prononcée sur les déclarations de manifestation. Mais, le gouverneur de Dakar a, lui, décidé d’interdire, sur toute l'étendue de la région de Dakar, la vente de carburant au détail du vendredi 17 au jeudi 30 novembre 2023.«L'interdiction concerne notamment la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs», précise Al Hassan Sall dans son arrêté.De son côté, le préfet de Dakar a interdit la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs dans le Département de Dakar pour ce vendredi 17 novembre 2023 de 06 heures du matin à minuit.«Ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté, les motocyclettes et cyclomoteurs», indique Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye dans son arrêté.