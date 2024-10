Jugement pour haute trahison : Ousmane Sonko confirme ce qu'il prépare à Macky Sall et ses anciens ministres

L'ancien président Macky Sall et les ministres accusés de détournements feront-ils face à la justice incessamment ? Lors de son live ce mercredi soir, Ousmane Sonko l'a laissé entendre. Mais avant, a-t-il dit, il faudra que le Pastef ait la majorité à l'assemblée nationale.





"Toutes les élections sont importantes, c'est vrai, mais celle-ci à venir revêt une importance particulière. Il est capital que nous ayons la majorité à l'Assemblée nationale pour que toute personne qui a détourné puisse faire face à la justice. Certains se plaignent en disant que les choses tardent, mais la raison, c'est que la loi interdit de poursuivre des gens comme un ancien président ou des ministres. Ils ne peuvent être poursuivis que par la Haute Cour de Justice, et cette cour ne peut être mise en place que par l'Assemblée nationale", a fait savoir Ousmane Sonko.



Selon le Premier ministre, si la majorité parlementaire de la 14e législature (finalement dissoute par Bassirou Diomaye faye) n'avait pas refusé de mettre en place une haute cour de justice, Macky Sall et ses anciens ministres accusés seraient déjà face à la justice.





Il est donc clair que Pastef n'attend que la majorité parlementaire pour actionner la machine judiciaire contre Macky Sall et Cie



























