Justice : La réaction de Maître Ciré Clédor Ly après la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO

La communauté nationale et internationale a suivi les événements qui se sont produits au Sénégal, le comportement de l’Etat du Sénégal et le traitement inhumain et dégradant subit par Monsieur Ousmane Sonko ainsi que les barricades érigées autour de sa maison.



En jugeant comme elle l’a fait, les dictateurs pourraient désormais agir comme l’Etat du Senegal a fait et se prévaloir de la jurisprudence de la Cour.



C’est dommage , le peuple Sénégalais est un peuple martyr et il saura faire son propre destin.

Il vaincra !



Maître Ciré Clédor Ly