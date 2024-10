Justice Retour de parquet : Long week-end pour Diéguy Diop et Cie

Ce week-end sera sans doute très long pour Diéguy Diop et Cie, qui ont été déférés ce vendredi matin par la DIC pour escroquerie sur les deniers publics. L'ex-directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire, le DAGE et trois fournisseurs ont fait l'objet d'un retour de parquet, a appris Seneweb d'une source proche du dossier. Les cinq mis en cause seront fixés sur leur sort lundi prochain.