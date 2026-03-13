Justice : Tabaski Ngom internée à l’hôpital psychiatrique de Fann

Placée sous mandat de dépôt le 23 janvier 2025, l’inspectrice du Trésor Tabaski Ngom a été internée au Centre hospitalier universitaire de Fann, plus précisément au service psychiatrique. Elle est admise dans la clinique Moussa Diop à la suite de crises répétées, rapporte Seneweb.



Dans l’affaire qui l’oppose à l’ancien ministre Moustapha Diop, Tabaski Ngom avait été écrouée par le juge d’instruction financier pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave au bon fonctionnement de ce système.























































Senegal7