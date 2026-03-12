L'identité du militaire, tué à Kadialock, enfin dévoilée! (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs aux fins d'en savoir d'avantage sur cette nébuleuse, a appris qu'il s'agit du Sergent chef Ndally Sonko. Qui, nous revient-il, est issu de la 39eme Promo de l'École Nationale des Sous-Officiers d'Active (ENSOA) du Sénégal, située à Koutal (Kaolack).



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent, l'ENSOA est l'institution chargée de la formation initiale et du perfectionnement des sous-officiers des forces armées sénégalaises.



Sous le commandement actuel du Colonel Mamadou Yaya Diallo, elle forme des cadres capables de commander, instruire et éduquer des groupes de combat.



Cependant, la hiérarchie et les frères d'armes saluent le courage du soldat, en l'occurrence feu Ndally Sonko, rappelant le sacrifice consenti pour la patrie. Momar Guèye écrit: "Repose en paix classe et mes sincères condoléances à tt la 16/1". Une dame, répondant au nom d'Adji Mané lui emboite le pas:" Un ami d'enfance très humble et responsable, mes condoléances à tout le village de karongue" .



"Mission accomplie Soldat ! Repose en paix chez les braves ! La nation t’est reconnaissante !

Allahouma ikhfirlahou warhamhou 🙏🏾 Force et Honneur à nos Jambaars " écrit un internaute , en l'occurrence Pape Sambou Ndiaye



Bref, respect et reconnaissance pour ce soldat tombé au champ d'honneur. Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à sa fratrie biologique éplorée, à ses frères d'armes et à toute la grande muette.



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!



Pour rappel, un militaire Sénégalais a été tué et six autres blessés lors d'un accrochage survenu le mercredi 12 mars 2026, dans le Nord Sindian (Casamance). Cet affrontement est survenu à Kadialock, près de la frontière gambienne, lors d'une opération de destruction de champs de chanvre indien menée par la zone militaire n°5. Plusieurs assaillants ont été "neutralisés".

Il s'agit d'une opération de sécurisation et de lutte contre le trafic de chanvre indien.



Aux dernières nouvelles, la grande muette a pu neutraliser plusieurs assaillants et les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone.







Affaire à suivre...