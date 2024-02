Justice : Va t-on vers la libération de plusieurs « détenus politiques » ?

Le chef de l’Etat lors de sa communication en conseil des ministres ce mercredi, a interpellé le ministre de la justice sur les questions intérieures notamment, « la pacification de l’espace public ». Le président de la République, garant de l’unité nationale et du fonctionnement régulier des institutions, a demandé au gouvernement, notamment au Garde des Sceaux, ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser cette volonté. D’ailleurs, ceci, est selon le chef de l’Etat, d’autant plus pertinent dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle vers lesquels nous nous acheminons. Dans ce contexte socio-politique où l’opposition, la société civile et plusieurs organisations de lutte pour les libertés et droits humains au Sénégal haussent le ton, cette instruction donnée à Me Aïssata Tall Sall ne vient t-elle pas à son heure? Les détenus ne diront certainement pas non.















































dakaractu