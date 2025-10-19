KOLDA : 115 KG DE COCAÏNE SAISIS À KALIFOUROU

Une nouvelle opération coup de poing menée par la Brigade commerciale des Douanes de Kalifourou a permis la saisie de 115 kilogrammes de cocaïne, vendredi dernier, dans cette zone frontalière du sud du Sénégal. Une prise spectaculaire qui confirme l’efficacité du dispositif de surveillance renforcé aux frontières.



Un mois après une précédente interception de stupéfiants, les agents de la Subdivision des Douanes de Kolda, rattachée à la Direction régionale des Douanes du Sud, ont mis la main sur un lot de 100 plaquettes de cocaïne soigneusement dissimulées dans les parois d’un véhicule de type Toyota Tundra.



Provenant d’un pays voisin, le véhicule avait été ciblé grâce à des techniques d’investigation pointues révélant des méthodes de dissimulation de plus en plus sophistiquées.



Le Laboratoire national de la Police technique et scientifique a confirmé la nature de la drogue saisie, évaluée à une contrevaleur estimée à 9,2 milliards de francs CFA. Deux individus de nationalités étrangères ont été interpellés au cours de l’opération. Une enquête est actuellement en cours pour démanteler l’ensemble du réseau impliqué.



Cette nouvelle saisie illustre l’engagement sans faille de l’Administration des Douanes sénégalaises dans la lutte contre le trafic international de drogues. Les unités de surveillance terrestre, maritime et aérienne multiplient les efforts pour sécuriser les frontières face à la menace croissante du narcotrafic dans la sous-région.



Dans un appel lancé à la population, la Division de la Communication et des Relations publiques de la Direction générale des Douanes invite à une collaboration citoyenne accrue pour dénoncer les activités suspectes et renforcer ainsi la lutte contre les trafics illicites.

























































Rts