KOLDA : Colère des travailleurs, le maire Mame Boye Diao apporte des éclaircissements

Suite au mécontentement des travailleurs municipaux qui menaçaient de faire grève jusqu’au paiement de leurs salaires, Mame Boye Diao, joint par téléphone, a apporté des éclaircissements sur la situation. Il explique que ce problème est indépendant de sa volonté et serait lié à une question de gestion informatique au niveau de la trésorerie de Kolda, ainsi qu’à l’arrivée tardive du procès-verbal d’approbation. Il précise cependant que le conseil municipal a tenu une session le mois dernier consacrée au virement de crédits pour prendre en charge les charges sociales inhérentes au paiement des salaires et émoluments dus aux agents.



Concernant les raisons de ce retard, le maire soutient qu’« en réalité, à l’instar de toutes les autres collectivités territoriales, beaucoup de fonds ne sont pas disponibles depuis un an et demi. À titre d’exemple, le PACASEN 2024 et 2025 n’ont toujours pas été reversés aux collectivités. À cela s’ajoutent les fonds de concours et les dotations sur lesquels comptent les mairies, qui ne sont pas encore arrivés à destination, sans parler de la ristourne attendue de certains prestataires de l’État qui doivent la reverser aux collectivités territoriales. Ceci a engendré une situation catastrophique. »



À l’en croire, « en dehors de cette contrainte, il y a eu le fait que justement, tout se fait par le canal du « GFILOG », qui est le système de traitement des informations en matière de comptabilité des collectivités territoriales. D’ailleurs, ce logiciel est constamment en panne car il est instable, ce qui influe sur le traitement informatique. »



Il ajoute que « c’est pourquoi, jusqu’à ce matin, alors que le document est à la disposition de la trésorerie, le paiement des agents tarde. De plus, la trésorerie de Kolda a demandé un réajustement des impôts et charges dus par les agents en raison d’un mauvais mécanisme de calculs. »



Dans cette optique, il rappelle qu’« ainsi, nos services ont dû travailler ensemble pour s’accorder sur une grille de rémunération et une grille d’incidence sur les charges sociales. Et c’est tout cela qui a créé ce concours de circonstances… »















































dakaractu