Kabrousse : Levée de l’interdiction du festival "Undo Mayo" 2025 avec des règles strictes

La Sous-préfecture de Cabrousse a officialisé, par un arrêté signé par le sous-préfet Aliou Wade, la levée de l’interdiction des festivités de la 16e édition du festival "Undo Mayo" 2025. L’article 1er de l’arrêté stipule : « La mesure d’interdiction de ‘Undo Mayo’, édition 2025, objet de l’arrêté n°0100/ACAB/SP du 29 avril 2025, est levée. »



Cependant, des mesures strictes encadrent l’organisation, la sécurité et le bon déroulement de l’événement. L’article 2 précise : « Pour des raisons de sécurité, la fréquentation de la plage est proscrite au-delà de 19 heures pendant la durée de la manifestation. » De plus, les concerts doivent impérativement se terminer au plus tard à 1 heure du matin.



L’article 3 avertit : « Tout manquement aux mesures contenues dans le présent arrêté sera sanctionné conformément aux textes en vigueur. » L’autorité appelle ainsi au strict respect de ces directives pour garantir le succès de l’événement.







































































seneweb