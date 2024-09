Kaolack-Gamou2024/ Visite du Chef de l’Etat: Le PR Diomaye face à un chapelet de doléances

Le président Bassirou Diomaye Faye va effectuer sa première visite à Kaolack, ce mercredi 11 septembre 2024 en prélude au Gamou international de Médina Baye. En effet, Kaolack qui manque presque de tout tant sur le plan infrastructurel qu’économique nourrit du temps de Senghor en passant par Abdou Diouf, Wade et Macky Sall jusqu’à ce jour l’espoir de se moderniser à travers les projets de l’Etat. Des routes cahoteuses rafistolées souvent à la veille du gamou ou lors de la visite de hautes autorités, un réel problème d’infrastructures, le chômage des jeunes, la réhabilitation du port, la salinisation de la nappe phréatique qui affleure impactant sur l’environnement (écosystème aquatique, agriculture, dégradation du sol, problème de santé publique) sont entre autres les nombreuses doléances auxquelles les «Saloum-saloum» attendent des réponses claires du Président Diomaye qu’ils ont élu à plus de 56% lors de la présidentielle de février 2024. «Nous avons des problèmes d’éclairage publique, de routes, d’assainissement. Nous souhaitons que le Président Diomaye réponde aux attentes des Kaolackois et d’éviter de tomber dans le même piège que ses prédécesseurs », lance le président des jeunes marabout, Serigne Cheikh Tidiane Niass membre de la coalition « Diomaye 2024 » dans un face-à-face avec la presse. S’y ajoute que selon beaucoup de militants et sympathisants, Kaolack est laissée en rade par rapport aux nominations aux hauts postes de responsabilité.



A rappeler que lors de la campagne présidentielle de février 2024, le Président Diomaye avait promis de faire de Kaolack une ville industrielle.















































