Kaolack : Les populations réclament une délégation spéciale à la tête de la Mairie…

Le ton monte à Kaolack entre Serigne Mboup et ses mandants. En effet, après avoir critiqué vertement et défié frontalement l’autorité du Gouverneur de la région Ousmane Kane, les populations parlent d’une ènième bourde du Maire et réclament une mise sous délégation spéciale l’institution municipale.

Selon Khalifa Wade : » Serigne Mboup confond les rôles. Il a une ignorance crasse d’y fonctionnement d’une Mairie sinon comment il se comporte de la sorte? Il critique le Gouverneur, patron de l’exécutif dans toute la région. Il doit savoir que le Préfet qui valide ou invalide les signatures et autres actes reste sous la tutelle du Gouverneur. Que Serigne Mboup arrête. Kaolack réclame sa démission et la mise sous délégation spéciale de la Mairie », tonne M.Wade qui, dira: »Le sieur Fallou Kébé a le droit d’être utile à son terroir. Cet opérateur économique vient d’offrir aux populations de Kaolack via le Gouverneur des baks. Quoi de plus normal? Il lui est loisible d’aspirer à être Maire. Le Gouverneur Kane est une fierté pour tout Kaolack. Nous dénonçons les propos du Maire contre lui ».

Un audit du « Cœur de Ville » s’impose

Selon toujours Khalifa Wade, Serigne Mboup ne sait pas la différence entre son entreprise familiale CCBM et les avoirs de Kaolack: »Il ya urgence de faire un audit du » Cœur de Kaolack ». Le foncier qui s’étend sur 27ha est évalué entre 25 à 30 milliards de nos francs. Il le gère comme une affaire personnelle,une épicerie des Mboup tout comme la chambre de commerce. Je lance un vibrant appel aux nouvelles autorités pour procéder à l’audit du « Cœur de Ville » de Kaolack. »













































Rewmi