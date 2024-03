Kaolack/ Mimi Touré: «Cette présidentielle a pu se tenir grâce à la détermination des populations et c'est une victoire de la démocratie Sénégalaise »

La responsable de la coalition « Diomaye 2024 », Aminata Touré s’est rendue comme à chaque élection à l’école Seck Faye de Kasnack pour accomplir son devoir citoyen. « Nous sommes contents et fiers d’être là pour accomplir notre devoir citoyen. C’est un très grand jour pour l’histoire du Sénégal et qui a une double signification. « D'abord parce que cette présidentielle a pu se tenir grâce à la détermination des populations mais aussi parce que ce grand jour représente une grande victoire pour notre démocratie», se réjouit-elle, avant d'appeler tous les citoyens, jeunes, hommes et femmes à venir voter en masse. « Notre objectif, dans ce combat pour la tenue de cette présidentielle était un combat pour la victoire de la démocratie », a-t-elle soutenu.











































dakaractu