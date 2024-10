Kaolack / Sonko à Amadou Bâ : « S’il le désire, on peut organiser le débat ici même à Kaolack mais je suis sûr qu’il ne va pas venir... »

Après plus de trois tours d’horloge d'attente, la tête de liste Pastef, Ousmane Sonko, a tenu son meeting dans le Saloum. « Vous avez montré votre engagement dans le combat de Pastef à travers les urnes et votre mobilisation de tous instants comme aujourd'hui », dit-il.

Très vite, il s’est empressé de jeter quelques piques à Amadou Bâ relativement au débat public auquel il avait invité ce dernier. « J’ai entendu qu’il est dans les parages, s’il est prêt, qu’il sache que je l’appelle à répondre à mon invite. S’il le désire, on peut organiser le débat ici même, demain (ce jeudi) à Kaolack avant de quitter. Mais, je suis sûr qu’il ne va pas venir parce que nous savons tous les deux», a lancé Sonko. Qui estime que « la manière de faire la politique au Sénégal doit être révolutionnée. » Cependant, contrairement à ceux qui pense qu’ils n’ont rien fait de bon ces six derniers mois, Sonko à tout balayé d’un revers de main...





































































































































dakaractu